انخفاض فى درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 إلى الأحد 08 سبتمبر 2024، حيث يستمر الطقس حار على أغلب الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :



يستمر الطقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء 03 سبتمبر على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة .

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية اعتبارا من الأربعاء 04 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة



ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.