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أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:29 ص
أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لافته إلى أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافته إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق تفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية ..

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 







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