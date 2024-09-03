انتشار الشنط المدرسية بعلم فلسطين مع اقتراب العام الدراسي في أسواق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد سوق الأدوات المدرسية بمنطقة المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، إقبالا علي شراء الأدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام.

ورصدت " اليوم السابع " انتشار الشنط المدرسية تحمل اسم وعلم دولة فلسطين واخري "Free Palestine” وذلك من أجل دعم الشعب الفلسطيني ،حيث يتم عرض التشكيلات الجديدة من كافة الادوات المدرسية التى يحتاجها الطالب .

وشهد سوق المنشية إقبالا كبيرا قبل بدء العام الدراسى الجديد من كل عام، خاصة وأن أسعار المنتجات تباع بسعر الجملة من المنتجات الجديدة، خاصة من من المقلمة بكافة أشكالها وأنواعها، فمنها المقلمة القماش، والفيبر، والتى تتصدر بألوانها وأشكالها خاصة مقلمة محمد صلاح، وأشكال عرائس الباربى والألوان .

بالإضافة إلى " زمازمية المياه " التى جاءت هذا العام بمجموعة من الألوان المتعددة ، والأحجام المختلفة، ومنها محكم الغلق، وأيضا " اللانش بوكس" بأحجام متعددة، والآلات الحاسبة، مع كافة أدوات " السابلايز " ( جومة ، براية ، مسطرة ، برجل ، منقلة ) .



وكذلك مجموعة من الاقلام المختلفة والألوان والكراسات بأحجامها( المراسات البيضاء ، كشكول عادى و سوستة )، والأدوات المدرسية الأخرى، والشنط بأحجامها المختلفة والتى تحمل أشكال مختلفة بألوانها و تناسب كافة المراحل التعليمية .



شنط مدرسية بعلم فلسطين في أسواق الإسكندرية



شنط مدرسية تحمل اسم فلسطين في أسواق الإسكندرية



شنط مدرسية تحمل اسم فلسطين في الإسكندرية