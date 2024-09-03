النيابة تنتقل لمعاينة عقار مدينة نصر المنهار والاستماع لاقوال المصابين

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة عقار انهار بـ30 شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر، والاستماع لأقوال المصابين فى المستشفيات، وحصر التلفيات.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار المكون من ارضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كما انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه، تم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.