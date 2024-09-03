اليوم السابع
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الكشف على 1259 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:30 م
الكشف على 1259 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، قافلة طبية مجانية بقرية الإيمان بالتحرير، على مدار يومين.

وتم خلال القافلة الكشف على 1259 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتى الباطنة 261 - عيادتي الأطفال 294  - الجراحة 138- النساء 73 - تنظيم الأسرة 24 - العظام 145 - الأسنان 74 - الجلدية 250).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كذلك تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.







قوافل طبية

فحص مرض بالمجان

محافظة البحيرة

التحرير

صحة البحيرة




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