حياة كريمة بالمنيا تقدم خدمات طبية لـ 11 ألف مواطن خلال 8 قوافل طبية

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مديرية الصحة نفذت 8 قوافل طبية مجانية فى قرى بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى محافظة المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة "خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك فى قرى كوم اللوفى والحتاحتة ودلقام بمركز سمالوط والخيارى ومنشأة الدهب بمركز أبوقرقاص والشيخ شبيكة و دروة بمركز ملوى و منبال بمركز مطاى.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 11 ألف و626 مواطناً وتوقيع الكشف الطبى بتخصصات مختلفة وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وإجراء 1181 تحليلاً متنوعاً، و65 حالة موجات صوتية ، و 42 أشعة عادية و727 كشف مبكر للضغط والسكر و49 خلع أسنان وتحويل 64 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 1075 من أهالى القرى .

