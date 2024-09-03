القبض على 3 اشقاء قتلوا شابا بالغربية

الغربية مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على 3 متهمين أشقاء، بقرية الناصرية مركز سمنود، بعد قيامهم بقتل شاب بعد أن عاتبهم لقيامهم بمعاكسة الفتيات مستخدمين " كلب".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول المجنى عليه ويدعى احمد.ع لمستشفي سمنود، مصاب بطلق نارى ووفاته.

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء بعد أن حاول المجنى عليه معاتبتهم بسبب قيامهم بمعاكسة الفتيات باستخدام كلب، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



