اليوم السابع
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القبض على 3 اشقاء قتلوا شابا بالغربية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:39 ص
القبض على 3 اشقاء قتلوا شابا بالغربية حبس .. أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على 3 متهمين أشقاء، بقرية الناصرية مركز سمنود، بعد قيامهم بقتل شاب بعد أن عاتبهم لقيامهم بمعاكسة الفتيات مستخدمين " كلب".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول المجنى عليه ويدعى احمد.ع لمستشفي سمنود، مصاب بطلق نارى ووفاته.

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء بعد أن حاول المجنى عليه معاتبتهم بسبب قيامهم بمعاكسة الفتيات باستخدام كلب، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 







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