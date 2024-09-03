القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات جامعة طنطا، للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى.

وبدأ اليوم باستقبال الطالبات من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور هيثم الكومى مدير عام التعليم بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

واطمأن الدكتور محمد حسين خلال جولته على سير العمل بإجراءات الكشف الطبي، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعة الجدد، مشيداً بما شهده من استعدادات بالإدارة الطبية بالجامعة لاستقبال الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تيسير اجراء الكشف الطبي على جميع الطلاب والطالبات وفقا للجدول المحدد والمعلن من قبل، مؤكداً على توفير أماكن انتظار لائقة للطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع المستشفيات الجامعية لتحديد خطة تنفيذية لمبادرة "اتعلم بصحة" والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدءا من العام الدراسي المقبل.

وأضاف الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام، أن الكشف الطبي على طلاب الجامعة الجدد يشمل تخصصات الباطنة والأسنان الجراحة والقلب والرمد، وتم تجهيز 5 عيادات بقوة 20 طبيبا من الكوادر الطبية المؤهلة لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة، مشيراً إلى أن الإدارة الطبية تقوم بعمل رصد مبدئي للطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويتم تحديد مواعيد لاحقة لهم لإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الجامعة.