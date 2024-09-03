اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى للطيران والفضاء.. إنفوجراف

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:42 م
الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى للطيران والفضاء.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين.

انطلقت اليوم فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس

تفقد الرئيس السيسى أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية العالمية المشاركة فى فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024.


تفقد الرئيس جناح الهيئة العربية للتصنيع وجناح شركة مصر للطيران.

يعتبر المعرض حدثا عالميا فريدا، فى مجال الطيران والفضاء، فى أفريقيا والشرق الأوسط.







عرض جوي

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

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اليوم السابع بلس

وزارة الدفاع




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