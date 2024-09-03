الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى للطيران والفضاء.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين.

انطلقت اليوم فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تفقد الرئيس السيسى أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية العالمية المشاركة فى فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024.



تفقد الرئيس جناح الهيئة العربية للتصنيع وجناح شركة مصر للطيران.

يعتبر المعرض حدثا عالميا فريدا، فى مجال الطيران والفضاء، فى أفريقيا والشرق الأوسط.