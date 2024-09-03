الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأنروا

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا‬⁩) فيليب لازاريني، أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي الذي تحتاجهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الثلاثاء ،لازاريني بمقر وزارة الخارجية الأردنية وبحثا الدور الأساس لوكالة الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.



وأدان الصفدي كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأنروا مؤكدا رفض هذه الإجراءات واعتبارها خرقاً للقانون الدولي، يستوجب تحركاً دولياً فورياً لمواجهتها.



وشدد الصفدي على أن لا جهة تستطيع القيام بالدور الرئيس للوكالة، خصوصاً في قطاع غزة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع.



كما بحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأنروا الذي ستنظمه المملكة بالتعاون مع مملكة السويد على هامش الدورة التاسعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الحالي.



بدوره، ثمن لازاريني دعم المملكة المستمر لجهود الأنروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقاً لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من ٥،٩ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.