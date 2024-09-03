إزالة 1354 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد 1345 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر أغسطس الماضى، بواقع عدد15 إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد5 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد 55 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 12 إعلانات بمدينة القنايات وعدد 40 إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد 31 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد 27 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 17 إعلان بمدينة القرين وعدد 165 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 565 إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد 305 إعلان بحى أول الزقازيق و عدد 22 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 25 إعلان بمركز ومدينة بلبيس وعدد 2 إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد 5إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد وعدد 44 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد 19إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقاً للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.