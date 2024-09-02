محافظ الشرقية يبحث الاستعداد لانطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 والمقرر انطلاقها في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

وأكد محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً ويساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالشفافية التامة والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف علي تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28 والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر الجاري بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي ومكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه جاري الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان ومنطقة العرض علي مساحة 40 في 50 مترا وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان والمدربين والمواطنين ومحبي الخيول العربية الأصلية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في أعمال تنظيم المهرجان، ليؤكد المحافظ على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة ليشعر الحضور بانطباع أفضل ومختلف عن السنوات السابقة كونه حدثاً فريداً تشتهر به المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أنه جاري العمل علي قدم وساق إستعداداً لإستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان والمتوقع مشاركة 100 حصان / فرس بمسابقات جمال الخيل و 70 حصان /فرس بمسابقات تراث وأدب الخيل وجاري التنسيق لسرعة الإنتهاء من تجهيز ( المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة أصحاب الخيول – منصة للمشاركين فى بطولات أدب وجمال الخيل) ، بالإضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة (بوكسات ) لتسكين الخيول بها بجانب تجهيز العيادة البيطرية لتوقيع الكشف الطبي الوقائي علي الخيول المشاركة ، وكذلك تجهيز معرض للحرف اليدوية والفن التشكيلي ومن المقرر أن يتم غلق باب الإشتراكات في بطولة الجمال يوم 10سبتمبر وبطولة الأدب يوم 20 سبتمبر الجاري وإجراء القرعة.

وأضافت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة أن اليوم الأول سوف يشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقا لقواعد منظمة ECAHO وأعمار الخيل المشاركة واليوم الثاني إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية وتوزيع جوائز ( شخصية العام - أحسن حصان - احسن فرس) واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وادب الخيل مسجل وغير مسجل لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية.