أهم المعلومات عن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ من الكليات الرائدة بالجامعة، والتي يرغب طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها، نظراً لتميزها، ولتمكن العديد من طلابها من التوصل لابتكارات واختراعات متعددة، أشاد بها العديد من القامات العلمية وهيئة التدريس، وعلى رأسهم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أبو سعده، عميد الكلية.

وحصدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في الأوليمبياد السادس لعلوم الحاسب والمعلوماتية " صنع في مصر: التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في 18 يوليو الماضي.

بداية الدراسة بالكلية

وافقت وزارة التعليم العالي على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ «مرحلة البكالوريوس» بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2015 - 2016، والعمل باللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات «مرحلة البكالوريوس» بنظام الساعات المعتمدة، كما جرى تكليف الدكتور أسامة أبو سعدة، قائما بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

أقسام الكلية" "5 أقسام

وتضم الكلية 5 أقسام، قسم علوم الحاسب، وقسم نظم المعلومات، وقسم تكنولوجيا المعلومات، وقسم هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الحيوية.

مصاريف الكلية

تنقسم المصروفات الدراسية بكلية الحاسبات والمعلومات إلى نوعين حسب الطلاب إذا كانوا مصريين أو أجانب، المصروفات الدراسية للطلاب المصريين 1500 جنيه، والمصروفات الدراسية للعام الجامعي للطلاب الأجانب بمبلغ 1500 دولار أمريكي.



الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ



عميد الكلية الدكتور حسام أبو سعده