اليوم السابع
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في ثاني جولاته الأوروبية ..

وزير الاستثمار يتوجه لباريس لعقد لقاءات مع ممثلى كبرى الشركات ومجتمع الأعمال

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:58 م
وزير الاستثمار يتوجه لباريس لعقد لقاءات مع ممثلى كبرى الشركات ومجتمع الأعمال المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
كتب محمد أسعد

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يتوجه المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية وتتضمن الزيارة عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي، وكذا اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والأستاذ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصري،

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024

 







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