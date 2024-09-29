اليوم السابع
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ورشة عمل لإبدأ وجمعية المصدرين لمناقشة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأوروبا

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:17 م
ورشة عمل لإبدأ وجمعية المصدرين لمناقشة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأوروبا المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
كتبت : أماني سمير

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تُعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إقامة ورشة عمل حول "قواعد المنشأ التفضيلية الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والدول والتكتلات أعضاء الشراكة الأورومتوسطية".

وسيكون ذلك بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، وأكاديمية التصدير، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي هذه الورشة سيتم تناول عرض تقديمي لقواعد المنشأ التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الدولية في إطار الشراكة الأورومتوسطية.

مثل:
-اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

- اتفاقية أغادير (مصر، تونس، الأردن، المغرب).

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين).

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وسيتم أيضا الرد على جميع التساؤلات الأساسية المتعلقة بقواعد المنشأ وزيادة الوعي حول كيفية استيفائها.

وتهدف الندوة ضمان استفادة الصادرات المصرية من المعاملات التفضيلية والإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.

ستقام الورشة الأربعاء  الموافق 9 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 10 صباحاً.


 







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