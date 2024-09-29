منسق حياة كريمة بالجيزة: نستهدف توفير اللحوم بأسعار مخفضة لكل المحافظات

كتبت - مرام محمد

أكد الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، سعى مؤسسة "حياة كريمة" لتوسيع دائرة الاستفادة من مبادرة توفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق المبادرة بمحافظات (الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة)، ويستهدفون الانتشار فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "حياة كريمة" افتتحت بالتعاون مع شركة القيصر، منافذ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتقدم المنافذ للمواطنين لحومًا بلدية ولحومًا مجمدة مدعمة بأسعار مميزة، لضمان أعلى جودة للمواطنين، إذ تتضمن العروض المقدمة 310 جنيهات للكيلو من الشوادر البلدي، و210 جنيهات للكيلو من اللحم المجمد.

وتأتى المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ما يعزز الدور الذى تلعبه المؤسسة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.