مشروع تحلية مياه البحر.. تعرف على أهم مشروعات النصر للبترول

كتبت -مروة الغول

تتضمن أهم مشروعات وأنشطة النصر للبترول إحدى شركات قطاع البترول، عددا من المشروعات والتي سيتم الانتهاء منها تباعا تتضمن تلك المشروعات الآتى..

1- وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز .

2-و مشروع تحلية مياه البحر .

3- وحدة فصل الزيت .

4- منصة شحن الاسفلت الجديدة .

5- مشروعات الامن الصناعي - المرحلة الثانية ،.

6-مشروعات ترشيد الطاقة.

7- مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات ، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات .

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد على أهمية استغلال الأصول الإنتاجية الاستغلال الأمثل ، والعمل على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى ، وذلك من خلال وضع خطط قابلة للتنفيذ مبنية على أسس علمية سليمة، موجهاً بضرورة وضع آليات عمل وحلول استباقية لمواجهة أي تحديات أو تغيرات قد تطرأ على تنفيذ الخطط المستهدفة خاصة فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك من خلال تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتعظيم دور قطاع البترول المهم في استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتقليل فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات.