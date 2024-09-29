محافظ المنيا يتفقد تطوير فندق الجامعة.. ويؤكد: دليل على رؤية ثاقبة

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لفندق الجامعة، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الوافدين والزائرين خلال العام الدراسي الجديد.

تابع المحافظ، أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لفندق الجامعة وتفقد الغرف النموذجية المزودة بأحدث التجهيزات، للوصول إلى اعلى مستويات الخدمات الفندقية المستهدف لأبناء وضيوف الجامعة وتشجيع الحركة السياحية والاستثمارية بمحافظة المنيا.

وأثناء تفقده أعمال التطوير ، قدم المحافظ التهنئة لرئيس الجامعة والعاملين بها على هذا الصرح العظيم ،لافتا إلى أن هذا التطوير يدل على الرؤية الثاقبة للدكتور فرحات، لإحداث التطوير والنهوض بالجامعة على كافة الأصعدة، وأن ما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية واكاديمية يشهد به الجميع عربيا ودوليا وهو ما يؤهلها إلى أداء دور حيوى فى تطوير وتنمية مجتمعها المحلى ، مؤكدا على التكامل بين المحافظة والجامعة لخدمة أبناء المنيا.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة الشكر لمحافظ المنيا على تقديمه كافة الدعم للجامعه وابنائه الطلاب بما يحقق منهجية متكاملة فى أعمال تطوير الجامعة لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة ، وأوضح أن أعمال التطوير بدأت فى يوليو الماضي وتستمر لمدة 6 شهور، وتم إضافة مبنيين اسكان فندقى مستوى 4 نجوم هذا العام ليصبح الفندق 196 غرفة بها 400 سرير ، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة فندق الجامعة، بهدف تقديم خدمة فندقية متميزة لأبناء الجامعة ولخدمة الحركة السياحية والاستثماريّة بمحافظة المنيا .

جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والدكتور مدحت عثمان استشارى المشروع ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.