محافظة الجيزة ترفع 4200 طن مخلفات ورتش من أرض المطاحن بشارع فيصل

كتبت – مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها على الشكل الأمثل، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضارى على الطرق والمحاور المرورية

واطلع محافظ الجيزة، على جهود العمل، والتى أسفرت عن رفع 4200 طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحى بولاق الدكرور، وذلك خلال ورديات عمل تمت على مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة فى هيئة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أى عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة فى الطرق العامة.

وأكد "النجار"، أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية.

وفى نفس الإطار، اطلع المحافظ على جهود هيئة النظافة بتحسين الحالة العامة لصناديق القمامة الموزعة بمحاور وطرق المحافظة من أعمال صيانة وطلاء، حيث تم رفع كفاءة الصناديق بشوارع ناهيا حى بولاق الدكرور والمنصورية بالهرم والجامعة بجنوب الجيزة والبطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة والهرم بالعمرانية وأحمد الزيات والسكرى وناهيا ومساكن كوبرى الخشب.