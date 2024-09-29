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كل ما تريد معرفته عن هاشم صفى الدين المرشح المحتمل لخلافة نصر الله؟

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:22 ص
كل ما تريد معرفته عن هاشم صفى الدين المرشح المحتمل لخلافة نصر الله؟ هاشم صفى الدين
إيمان حنا

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من سيخلف نصرالله؟ .. من أكثر الأسئلة التى تتردد منذ أن إعلان اغتيال حسن نصرالله، الجمعة، فى الهجوم الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية.

وقد تم تعيين نائب نصر الله نعيم قاسم مؤقتا بدلا منه لحين انعقاد مجلس شورى التنظيم ليقرر من سيكون الزعيم الجديد الذي سيحل محل نصر الله بشكل دائم.

وهنا ثلاثة أسماء مرشحة بقوة لتولى مسئولية نصرالله، فوفق وسائل إعلام لبنانية، من تلك الأسماء نعيم قاسم نائب نصرالله، وهناك توقعات بتعيين محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى في حزب الله وأحد مؤسسي الجماعة وممثل المرشد الإيراني الأعلى -خامنئي- في لبنان.

والاسم الثالث والمرشح بقوة هو هاشم صفي الدين.

فمن هو هاشم صفى الدين ؟

يعد صفي الدين مقربًا من الإيرانيين والحرس الثوري.

له علاقات عائلية مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني الذي قتل يونيو 2020.

نجله متزوج من ابنة سليماني.

ولد صفى الدين في عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان.

تلقى تعليما في النجف وقم مثل حسن نصر الله.

كان من بين مؤسسي «حزب الله» في 1982.

عام 1994 طلب منه العودة إلى لبنان بعد دراسته في الخارج ليتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" خلفا لنصر الله، بعد عامين من تعيين الأخير أمينا عاما للجماعة، في أعقاب اغتيال عباس الموسوي على يد الجيش الإسرائيلي.

صفي الدين كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله.

كان كذلك عضوا في مجلس القرار للجماعة، الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام.


 







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