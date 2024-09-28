نعيم قاسم أم هاشم صفى الدين.. من يقود حزب الله بعد استشهاد حسن نصر الله؟

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه "تم تعيين نائب نصر الله نعيم قاسم مؤقتا بدلا منه لحين انعقاد مجلس شورى التنظيم ليقرر من سيكون الزعيم الجديد الذي سيحل محل نصر الله بشكل دائم".

أما نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله قد يعلن قريبا هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصر الله".

حزب الله اللبناني أصدر بيانا نعى فيه بشكل رسمي استشهاد قائده حسن نصر الله، بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله في غارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكنه لم يشير إلى خليفة قائد الحزب حتى كتابة هذه السطور.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا"