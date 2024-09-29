قومى المرأة بالشرقية: توعية 1700 سيدة ورجل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، استئناف فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذي ينظمه المجلس، ويهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، من خلال توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل "التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى" وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكين المراة اقتصاديا

وقالت الدكتورة " عايدة عطية " مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، لـ" اليوم السابع" إنه تم عقد 34 من جلسات الدوار، التي انطلقت في قرى المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"داخل 34 قرية بمراكز مراكز ديرب نجم وبلبيس وأبو حماد وفاقوس وأولاد صقر.

مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت 1587سيدة، و113 رجلا بإجمالى 1700 سيدة ورجل، وتهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى.