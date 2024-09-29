حفلات استقبال لطلاب الحقوق وعلوم الرياضة والتمريض بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

نظمت كليات الحقوق وعلوم الرياضة والتمريض بجامعة المنصورة حفلات استقبال للطلاب؛ استمرارا لخطة جامعة المنصورة لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الجامعي 2024/2025.

وحرص الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب على مشاركة إدارة الكليات، وابنائه الطلاب الجدد فعاليات الحفل، حيث استقبلهم خلال حفل استقبال كلية الحقوق الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، والوكلاء، والدكتور وليد الطنطاوي، الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالطلاب مؤكدا على أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة كلية مرموقة تنتمي لجامعة عريقة، وأن عليهم أن يفخروا بتواجدهم بمدرج يحمل اسم الدكتور عبد المنعم البدراوي أول رئيس لجامعة المنصورة، وأن يفخروا بانتمائهم لجامعة المنصورة، وهي أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما اعتمد برنامجي اللغة الفرنسية والإنجليزية كأول برامج معتمدة بكليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية.



وأوضح أن دارس القانون لابد أن يتميز بسمات شخصية تميزه عن أقرانه؛ نظرا لأن دراسة القانون تصقل المهارات، والملكات الشخصية كما حثهم على احترام الأعراف، والتقاليد الجامعية متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

وأوضح عميد كلية الهندسة أن الكلية تهدف إلى تغيير طريقة نقل المعلومات للطلاب بحيث يكون الخريج قادر على المنافسة فى سوق العمل فى ظل التوجه الحديث للجامعة للتنسيق بين المناهج الدراسية، ومستجدات الحياة العملية.

كما حرصا رئيس الجامعة ووكيل شئون الطلاب على المشاركة بحفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية، حيث استقبله خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد الكلية، والعملاء السابقين، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور شريف خاطر على أهمية تخصص علوم الرياضة في الاهتمام بصحة الجسم ورفع المهارات الرياضية للموهوبين، مشيدا بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية فى كافة الفعاليات الرياضية داخل، وخارج الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى المسابقات على مستوى الجامعات، لافتا إلى أن خريج كلية التربية الرياضية يجب أن يكون مثالا يحتذى به فى الانضباط الأخلاقى، والتميز البدنى، والعمل على تنمية قدراتهم العلمية، ومهاراتهم العملية مع الإلتزام بالأعراف الجامعية.

و أشار الدكتور محمد عطية البيومى إلى أن الطالب الجامعى شريك فى عملية التعليم، وليس مجرد متلقى، بل يجب أن يتميز بالفضول العلمى، الذى يؤهله لتطوير قدراته العلمية، ومهاراته الرياضية، وأن يشارك فى كافة الفعاليات داخل الجامعة لتنمية مهارته وقدراته.

وأشار الدكتور أحمد عبد العظيم إلى تميز كلية علوم الرياضة وخريجيها على المستويين المحلي والدولي، واستطاعت الكلية تحقيق سمعة أكاديمية، وتم اعتمادها نظرا لتميزها وتميز وخريجيها.

كما شارك في احتفال استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض بحضور الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميدة الكلية، والوكلاء، ومدير المعهد الفني، وأعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الأنشطة الطلابية، واتحاد الطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر على أن مهنة التمريض مهنة انسانية في المقام الأول، وأن القطاع الطبي من أهم القطاعات بجامعة المنصورة، فهي تعد قلعة الطب في مصر؛ نظرا لتميز الخدمات الطبية، التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية، حيث يعد خريج التمريض جزءا أساسيا من تميز المنظومة الطبية بالجامعة، كما أكد على ضرورة أن يفخر الطلاب بانتمائهم لكلية التمريض، والذي تم اعتمادها محليا، وأول كلية يتم اعتمادها دوليا من الهىئة الألمانية؛ مما جعل لها سمعة محلية دولية مرموقة.

وأشار الدكتور محمد عطية إلى أن تخصص التمريض جزء مهم من المنظومة الطبية، وهناك تطورات سريعة في الخدمات الطبية؛ لذلك تحرص الجامعة على تقديم كل ما هو جديد لتأهيل خريج التمريض وصقل مهاراته؛ كي يكون مؤهلا لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



