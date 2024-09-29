اليوم السابع
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تشييع رمزى حاشد لـ حسن نصر الله فى بغداد (فيديو)

الأحد، 29 سبتمبر 2024 01:37 م
تشييع رمزى حاشد لـ حسن نصر الله فى بغداد (فيديو) جنازة رمزية لحسن نصر الله فى لبنان
إيمان حنا

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شاركت مئات الشخصيات الدينية والمجتمعية البغدادية، في مراسم التشييع الرمزي لجثمان الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، في مدينة الكاظمية.

واحتشد العراقيون في شوارع الكاظمية رافعين صور السيد نصر الله والعلم اللبناني.

كما شارك المئات في تشييع رمزي للقائد الشهيد حسن نصر الله في محافظة واسط جنوب العراق.

وفى لبنان، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على الشهيد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

جاء في بيان الحداد: "على إثر استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي انضم إلى قافلة الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي والآثم على لبنان، يُعلن الحداد الرسمي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وفق بيان صادر عن حكومة لبنان.

تُنكس خلالها الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وتُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث الأليم".

وختم: "يكون يوم تشييع الشهيد الكبير يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة".







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