اليوم العالمى للقلب .. عشان صحة حبايبنا.. قلب كبار السن حساس اعرف طرق حمايتهم

كتبت مروة محمود الياس

قلب كبار السن "حنون"، فهم بئر الحنان والعاطفة وبركة حياتنا، ولكن هل يتأثر قلبهم أكثر من غيرهم؟!، فى اليوم العالمى للقلب لابد من التعرف على بعض الحقائق عن القلب، خاصة لفئة كبار السن والمسنيين.

نظريا.. تتأثر وظائف القلب بمرور السنين، فكلما تقدمت فى العمر كنت عرضة لضعف عضلة القلب، وضعف وظائف القلب تدريجياً، يصبح قلبك أكثر هشاشة، وأكثر حساسية، وهذا ما أكده الدكتور إيهاب عبد الرازق أستاذ جراحات القلب والصدر والشريان الأورطى بجامعة عين شمس، موضحاً أن تأثر المسنيين بمشكلات القلب أمر وارد جداً، ولا شك أن طبيعة التأثير تختلف من شخص لآخر ومن حالة صحية لأخرى، يتحكم فيها تاريخ كبير السن المرضى هل يعانى من أمراض قلبية، أو لديه تاريخ مرضى فى العائلة بمشكلات القلب وقصوره، وطبيعة الأمراض المزمنة الأخرى التى يعاني منها، فضلا عن نمط الحياة التى يعيشه، وطبيعة تناوله للطعام ونمطه الرياضى أيضا.

الأمر ليس متساويا.. هذا ما أكد عليه أستاذ الباطنة والقلب، موضحا أن كبير السن هو الأكثر عرضة لمرض السكر وضغط الدم وانسدادات الشرايين القلبية، وأمرض الصمام الأورطى، وهذه التأثيرات لتلك الأمراض غالبا ما تزيد فى العمر المتقدم، وجميعها تؤثر على وظائف القلب وفاعليته وقوته.

وظائف القلب وكفاءته تقل تدريجيا، والصمامات تضييق تدريجيا مع التقدم فى العمر، وقد يعانى كبير السن عند التعرض لمواقف صادمة أو محزنة أو حتى لمشاعر قوية أو مواقف مؤثرة الى ضعف فى عضلة القلب، واضطراب فى وظائف القلب أيضا، والعلاج ويكمن فى لوقاية والحفاظ على الصحة النفسية لكبير السن، فضلا عن المتابعة الدورية وعيشه نمط نمط حياة صحى ويتناول طعاما صحيا.