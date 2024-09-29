الحكومة توفر كرسيا متحركا لمواطن عمره 103 أعوام لتأدية اختبار محو الأمية

كتبت هند مختار

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين، تجاوز عمره مائة عام، لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وبخاصة من فئات كبار السن، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم.

وصرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بأن الاستجابة جاءت بعد أسبوع واحد من تلقي الالتماس، المتضمن طلب توفير كرسي متحرك، فضلاً عن مساعدته في تأدية اختبار محو الأمية، حيث تبين بفحص الالتماس، أن المواطن مقيم بحي شرق محافظة الإسكندرية، ويتجاوز عمره 103 أعوام، ولديه سبعة أبناء وخمسة وخمسين حفيداً.

وأضاف مدير المنظومة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للالتماسات الإنسانية ذات البعد الاجتماعي، حيث وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية فريق عمل لمحل سكن المواطن؛ وتم تسليمه الكرسي المتحرك، كما تم تلبية مطلبه بشأن الخضوع لاختبار محو الأمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقام عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة بتأدية الاختبار بفصول محو الأمية بجمعية "كيان"، واجتازه بنجاح، وسيتم تسليم الشهادة له فور إصدارها واعتمادها.