إدارات أسوان تتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

أسوان- صلاح المسن

تابعت الإدارات التعليمية بأسوان، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، فى إطار توجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان.

حيث قامت قيادات الإدارات التعليمية بجولات تفقدية بالمدارس شملت حضور الطابور الصباحي بالمدارس ورياض الأطفال، و تفقد الحجرات الدراسية، والمعامل، وقاعات رياض الأطفال، والتأكد من الكثافات الطلابية. وأثناء الجولات تم مناقشة الطلاب والطالبات وتكريم الطلاب المتفوقين.

كما تم متابعة الفعاليات الحية التي تشهدها المدارس، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تُنفذ فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التوعية الصحية لبناء وترسيخ ثقافة وفنون المجتمع المصري، وتهدف فى المجال التعليمى إلى، بناء شخصية قوية لدى الطلاب، قادرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية.

كما قامت اقسام الموهوبين ،بتنفيذ محاضرات عن التفكير الإبداعي والإيجابي.



كما تم متابعة نسب حضور التلاميذ والمعلمين، والتوجيه بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وتوفير بعض أدوات النظافة بأماكن تردد الطلاب، ومتابعة تنفيذ الجدول المدرسي بالمرور على بعض المعلمين داخل الفصول.



كما تم التأكيد على متابعة مخازن الإدارات التعليمية، أولاً بأول لاستلام الكتب وايضا تفعيل مبادرة "بداية جديدة" عن طريق مسئول التواصل والدعم داخل المدارس، و تذليل العقبات وحل جميع المشكلات التى تواجه المدراس.

كما عقدت إدارة نصر النوبة التعليمية ، اجتماعات مع مديرى مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنى بحضور رؤساء أقسام المراحل وذلك لمناقشة أنصبة المعلمين فى جميع المواد ومعلمى التعاقد والحصة ومناقشة قرار ١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ وايضا أهمية الإشراف اليومى.

كما عقدت إدارة كوم امبو التعليمية اجتماعاً موسعاً مع موجهى أول المواد الدراسيةومديرى المراحل وأعضاء المتابعة والخدمات التربوية بمدرسة مجمع القهمورى للغات .

حيث تناول الاجتماع العديد من المسائل ومنها تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والوقوف على أى معوقات ووضع مقترحات للحل وغيرها من المسائل الفنية التى تم مناقشتها.