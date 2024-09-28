اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد ميدانيا شركة النصر لصناعة المواسير الصلب

السبت، 28 سبتمبر 2024 06:13 م
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد ميدانيا شركة النصر لصناعة المواسير الصلب الوزير مع أحد العاملين بالشركة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‎ويوجه بتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة وحسن استغلال الطاقات المتاحة

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.

ada81d4f-15d2-45ce-9bb2-b86750509f80

‎ أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن. كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية.

8c3b3192-4f4c-49d3-ab14-5dcd100e48f8

موجها بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن، وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس هشام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب.

6f6e1d21-258d-4599-adc4-5e191660341f

‎أكد المهندس محمد شيمي أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.







النصر للمواسير

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

محمد شيمي

مصانع النصر للمواسير




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة