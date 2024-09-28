وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير النوادى ومراكز الشباب فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروعات الاستثمارية والانشائية بنادي أولاد صقر ومركز شباب البوها.

وأكد أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما نحو تطوير كل الهيئات الشبابية والرياضية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الثقافية والرياضية وتوفير كافة الموارد والدعم في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الانسان المصري؛ حيث افتتح المبنى الإداري للنادي إنشاء جديد والملعب الخماسي، وحمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري، وشهد عروضا لفرق الرياضية بالنادي، والتقاط الصور التذكارية مع الشباب.

كما توجها لنادي كفر صقر، افتتح الملعب الخماسي، وشهد ندوة أقيمت تحت شعار حلها في تدويرها والتي تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والتي تهدف إلي نشر الوعي البيئي لدي الشباب وكيفية أنتاج منتجات من المخلفات في إطار يحافظ علي البيئة وللتعريف بخطورة التغيرات المناخية وآثارها علي البيئة وكيفية التسويق لتلك المنتجات كما تفقدا سيادتهما حمام السباحة النصف اوليمبي.

ثم افتتح أعمال التطوير التي قدرت تكلفتها الإجمالية 4 ملايين و600 ألف جنيه شملت أعمال التطوير المبنى الإداري وإنشاء سور للمركز وملعب خماسي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة التطويرية لمراكز الشباب.



الوزير يشهد ندوة توعية



حمام سبحة نصف اولمبي