وزير الشباب يختتم جولته في الشرقية بافتتاح الأنشطة الرياضية بنادي أبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولتيهما المكوكية لتفقد وافتتاح عدد من الأنشطة والمشروعات الرياضية بمراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير وكفر صقر واولاد صقر والتي تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب واحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ، بافتتاح حمام السباحة النصف أولمبي بنادي أبو كبير الرياضي بإجمالي عائد إستثماري 19 مليونا و662 ألف جنيه لمدة 12 عاما بنظام حق الانتفاع.

شهدا وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية تنافساً بين سباحي النادي من الناشئين ذهاباً وعوده أبرز قدرات السباحين ومهاراتهم ونال العرض إستحسان الجميع.

تفقد الوزير والمحافظ اليوم الريفي لأندية الفتاة والمرأة ثم قاما بالمرور علي الملعب القانوني لكرة القدم والذي يضم اكاديميات المركز وشعبة الهوايات الرياضية للنشء وخماسي كرة القدم فتيات.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولي إهتماماً بتطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات باعتبارها متنفس شبابي ورياضي للنشء والشباب وإتاحة كافه الأنشطة الرياضية والإجتماعية أمامهم لافتاً إلى أن محافظة الشرقية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية بقطاع الشباب والرياضة لبناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن.

بينما أكد محافظ الشرقية كامل الدعم والمساندة لقطاع الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة لأعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية لدورها الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعاله لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

حرصا وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع اللاعبين الرياضيين تشجيعاً لهم علي الإستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية ورفع إسم مصر عالياً.

وعلى هامش الزيارة عقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لقاءاً حوارياً مع الشباب بمشاركة وزير التموين السابق ونائب محافظة الشرقية وذلك لإستعراض رؤي الشباب وتطلعات المستقبل حول المبادرة الرئاسية للتنمية الشاملة بداية جديدة لبناء الإنسان.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تضافر كافة الجهود والتعاون والتكامل بين مختلف جهات العمل لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي أطلقها ي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

شهد الزيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، و حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعدد من نواب البرلمان.



افتتاح حمام السباحه بنادي ابوكبير



لقاء الوزير لشباب ابوكبير