وزير الخارجية: أولوية مصر القصوى هي وقف حمام الدم بالمنطقة

كتب محمد شرقاوى

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والعدوان الحالي على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أشهر طويلة ليبدأ في المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم، متابعًا: «ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودًا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، ونؤكد الرفض التام والإدانة الكاملة للعداون الإسرائيلي الراهن على لبنان».

وواصل: «العدوان الإسرائيلي للبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة الشعب اللبناني واستقلاله السياسي»، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف أمام أي محالة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح أو إحلال السكان، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.