هيئة الدواء: توفير جميع الأدوية للمواطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور ياسين رجائي نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن جهود الدولة لتوفير جميع الأدوية للمواطنين، قائلا: "من الفترة الماضية من أغسطس وحتى الآن استطاعت الهيئة أن توفر 389 مستحضرا بكميات تصل لـ156 مليون عبوة"

وأضاف ياسين رجائي خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن الهيئة تغطى كل المجموعات العلاجية التى يطلبها المواطن أو التى نتابعها فى الإدارات المختصة بهيئة الدواء، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون جميع الأدوية متاحة ومتوفرة للمواطن.

وأوضح ياسين رجائى أن هيئة الدواء لديها أكثر من وسيلة للتواصل من أجل الشكاوى وهى متواجدة على الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن للهيئة 15301 يوجه المواطن لأقرب صيدلية بها الدواء، واتحنا من خلال موقع الهيئة خدمة لمعرفى المثيل والبديل المتاح لكل الأدوية التى يتم الاستفسار عنها.