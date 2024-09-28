اليوم السابع
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أكدت تعقب إسرائيل لحسن نصر الله منذ شهور..

مصادر لنيويورك تايمز: توقعات بإعلان هاشم صفى الدين خليفة محتملاً لنصر الله

السبت، 28 سبتمبر 2024 03:38 م
مصادر لنيويورك تايمز: توقعات بإعلان هاشم صفى الدين خليفة محتملاً لنصر الله هاشم صفى الدين
كتبت : رباب فتحى

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود حسن نصر الله منذ أشهر وقرروا ضربه الأسبوع الماضي لأنهم اعتقدوا أن لديهم فرصة قصيرة فقط قبل أن يختفي زعيم حزب الله في مكان مختلف، وفقًا لثلاثة مسئولين دفاعيين إسرائيليين كبار.

وقال اثنان من المسؤولين إن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله. لم يؤكدوا وزن أو نوع القنابل.

وعثر عناصر حزب الله على جثة السيد نصر الله، زعيم حزب الله وحددوا هويته في وقت مبكر من يوم السبت، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله، علي كركي، وفقًا للمسؤولين، الذين استشهدوا بمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من داخل لبنان. وتحدث المسؤولون الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة.


وأكد حزب الله اليوم السبت أن نصر الله قُتل في الضربات الإسرائيلية.

وكانت العملية مخططة منذ وقت سابق من الأسبوع، حيث تحدث القادة السياسيون الإسرائيليون مع نظرائهم الأمريكيين حول إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان، وقبل أن يغادر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسرائيل لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، وفقًا لاثنين من المسئولين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن هاشم صفي الدين، ابن عم السيد نصر الله الذي يعد لاعباً رئيسياً في العمل السياسي والاجتماعي للحركة، كان أحد القادة القلائل المتبقين من حزب الله الذين لم يكونوا حاضرين في موقع الضربة.

وقالوا إن صفي الدين، الذي كان يُعتبر منذ فترة طويلة خليفة محتملاً لنصر الله، قد يتم الإعلان عنه قريبًا كأمين عام جديد لحزب الله.

 







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