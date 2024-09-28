محافظة كفر الشيخ.. تعرف على كنيسة السيدة العذراء مريم فى 16 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

اهتمت الدولة بدور العبادة سواء الخاصة بالمسلمين أو بالمسيحيين، ومن بين أقدم دور العبادة في مصر كنيسة السيدة العذراء مريم بحي سخا محافظة كفر الشيخ.

تعرف على الكنيسة في 16 معلومة.

1- تقع كنيسة العذراء في حي سخا محافظة كفر الشيخ.

2- سخا مسقط رأس ملوك الأسرة الـ14.

3- تعد الكنيسة من أقدم كنائس مصر وتقع في مكان هادئ.

4- بنيت الكنيسة في القرن الرابع الميلادى .

5- أقامت العائلة المقدسة 7 أيام بموضع الكنيسة.

6- يوجد حجر بالكنيسة يظهر عليه أثر قدم السيد المسيح، طول الحجر نحو 60 سم وسمكه 15 سم.

7- سمى المكان بيخا اسوس وبيخا تعنى قدم وأسوس تعنى المسيح (أي قدم المسيح).

8- كان للكنيسة دير عامر بالرهبان واستمر حتى القرن الثانى عشر الميلادى.

9- يوجد بالكنيسة أيقونة مرسومة على جلد غزال تحكي بداية الخليقة منذ سيدنا آدم حتى السيد المسيح عليهما السلام وأيقونة أخرى خاصة بالقديسين والرحلة المقدسة.

10- كما يوجد ماجور اعداد الخبز للسيدة العذراء.

11- يوجد بالكنيسة 3 هياكل بالكنيسة الأوسط منها هيكل السيدة العذراء مريم ويعود بداية الهياكل إلى القرن الرابع الميلادى.

12- جرى ترميم الكنيسة في القرن الحادي عشر بأمر من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله.

13- وفى القرن السادس عشر الميلادي تهدمت الكنيسة، وظلت متهدمة حتى أمر محمد على باشا بإعادة بنائها عام 1846 ميلادية.

14- فى عام 1968 أعيد بناء صحن الكنيسة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

15- خلال عملية البناء تم العثور على رفات أجساد بعض القديسين منهم القديس البطريرك الأنبا ساويرس الأنطاكي والقديس الأنبا زخارياس أسقف سخا في القرن السابع الميلادي.

16- عام 2008 تعرضت الكنيسة لحريق فأعيد بناؤها.



كنيسة السيدة العذراء



اثار قدم السيد المسيح على حجر