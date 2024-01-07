فرحة أطفال وشباب كفر الشيخ بالمشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عبر أطفال وفتيات وشباب عن سعادتهم بالاحتفال ب عيد الميلاد في كنيسة السيدة العذراء مريم بحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، مؤكدين أن ذلك المكان شهد رحلة العائلة المقدسة، لذلك نشعر براحة نفسية وروحانيات، كما شهدت كنيسة العذراء مريم، توافد عدد كبير من الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية لتقديم التهنئة، بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الشباب، أنهم يهنئون الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، مشيرين إلى أن الأطفال يعدون للاحتفال بالعيد منذ أسبوع، مؤكدين أنهم يلتقطون الصور أمام المزود الذي شهد مولد المسيح.

وأضافوا أن الكنيسة شهدت رحلة العائلة المقدسة، والكنيسة بها حجر عليه أثر قدم السيد المسيح، مما لها مكانة خاصة في نفوسهم.

وشهدت 22 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد، وأدى صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، الأنبا ماركوس أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس،والقمص كيرلس ذكي، بكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، أما كنيسة دميانة بتقسيم 2، أدى صلاة القداس، القمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب والقس دميان إميل كهنة كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ.

كما ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، كما ترأس القمص ياكوبس أسعد، صلاة القداس بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، غرب مدينة كفر الشيخ.

وشهدت الكنائس حالة من الفرحة بين الشباب والاطفال والفتيات، بالكنائس، وخاصة كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، وإرتدى الأطفال الملبس الأبيض المزركش، وجرى توزيع الحلوى.

وعلى جانب آخر تفقد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها تأمين كنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق جميع كنائس المحافظة، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، داعيا الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد.