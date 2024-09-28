مؤتمر الأهرام يصدر عددا من التوصيات.. أهمها توفير الدواء للمواطن المصري

كتبت أمل علام

أصدر مؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية، والذى عقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، 18 توصية خلال جلساته اليوم، بعد أن ناقش المؤتمر خلال جلساته تحديات صناعة الدواء بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وعدد من المسئولين المتخصصين فى صناعة وتطوير الدواء.

وشملت التوصيات الآتي..

تبني وتفعيل سياسة وآلية تسعير شفافة وعادلة وتوقعية ومرنة مع مراعاة مراجعة جيدة لنموذج التكلفة بما يعكس جميع المتغيرات والمدخلات المؤثرة في ربحية أو خسارة المنتج

مبادرة تمويل ميسرة لجميع أطراف منظومة الدواء من المصانع للموزعين والصيدليات في ظل التسعر الجبري لأسعار الدواء

زيادة مخصصات وزارة المالية الموجهة إلى احتياجات المستشفيات للجهات العامة من الأدوية والمستلزمات التي تقوم بشراء الدواء لضمان سلامة منظومة الشراء الموحد واستدامة توافر الدواء للمرضى والإتاحة في السوق المحلي وتوسيع آفاق التصدير

ضرورة وضع آليات واضحة لدعم البحث العلمي في مجال صناعة الدواء بما يتماشى مع قانون التجارب السريرية ولائحته التنفيذية

إنشاء صناديق تمويل خاصة للمشروعات البحثية الابتكارية

تطوير برامج تحفيزية لجذب المبتكرين مثل منح الجوائز والمكافآت المالية للمشاريع المتميزة

دعم الأفكار الجديدة في صناعة الأدوية

تشكيل لجنة تنسيقية لمناقشة حقوق الملكية الفكرية مع إنشاء آليات واضحة لحماية حقوق المبتكرين والمستثمرين في السوق المصري

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشراكات بيان المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بتعزيز الابتكار في الأدوية والرعاية الصحية

تعزيز استخدام الذكاء الصناعي في تشخيص الأمراض وتطوير الأدوية ما يسهل في تقديم خدمات صحية ذات جودة أعلى

دعم تطوير تطبيقات رقمية تسهم في تحسين الرعاية الصحية والمراقبة الطبية

تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات والمواد ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها وهو ما ينعكس على المواطن في النهاية

ينبغي زيادة الاستثمارات وتقنيات الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص والعلاج واستخدام البيانات الصحية

التوجه لتحسين البنية التحتية الصحية لتكون قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة لضمان وصولها لجميع الفئات السكانية بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة

ضرورة توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي لتعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة وتقديم رعاية صحية عالية الجودة

ضرورة وضع سياسات واضحة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وشفاف مع حماية خصوصية المرضى وحقوقهم

تشجيع الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية في نقل التكنولوجيا في الصناعات المتخصصة مثل الأدوية الحيوية واللقاحات والأورام

دعم الدولة في تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وضمان الكميات والإمداد المستقبلية

دعم برامج تأهيل الكوادر البشرية والتدريب في الصناعات المتخصصة ودعم المراكز البحثية