اليوم السابع
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عضو المكتب السياسى للمصرى الديمقراطى: قضية فلسطين أهم قضايا العالم العربى

السبت، 28 سبتمبر 2024 12:13 م
عضو المكتب السياسى للمصرى الديمقراطى: قضية فلسطين أهم قضايا العالم العربى المصري الديمقراطي
كتب محمود العمري

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أكد بسام حماد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المنتدى الديمقراطى الاجتماعى فى العالم العربي هو فرصة لمناقشة مستقبل الديمقراطية الاجتماعية فى العالم العربي .

وأضاف أن من القضايا الهامة هي القضية الراهنة وفى القلب منها القضية الفلسطينية وقضايا السودان واليمن وغيرها كما أكد على أن المستقبل القادم فى العالم للديمقراطية الاجتماعية وخاصة فى ظل صعود اليمين المتطرف فى العديد من دول العالم وتأثير ذلك على العديد من القضايا مثل قضية اللاجئين وغيرها.

وانطلقت فاعليات اليوم الثاني من المنتدى الديمقراطي الاجتماعي للأحزاب في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية.







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