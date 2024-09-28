تحية العلم وطابور صباحى.. شاهد حفل استقبال طلاب جامعة بنها في أول يوم دراسى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، اليوم السبت، استقبال الطلاب والطالبات في أول أيام العام الجامعي الجديد، حيث تم التنبيه علي عدد من المحظورات والتهديدات علي الطلاب والطالبات، منها منع الدخول للحرم الجامعي بالبناطيل الممزقة أو الجلابيب أو فساتين السهرة، وكذلك منع تناول الأطعمة داخل المدرجات بالكليات.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة وتواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس فى مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أكد "الجيزاوى"، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ونفسية صحية ومناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم فى مختلف المجالات.



استقبال الطلاب



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