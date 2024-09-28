بلالين فى استقبال طلاب جامعة المنوفية بأول أيام العام الدراسى.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على وجوه طلاب كليات جامعة المنوفية، فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد بمجمع الكليات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واستقبلت الجامعة طلاب كلية الحقوق بالبلالين.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن 22 كلية ومعهد تستقبل طلابها الجدد والقدامى فى اليوم الأول فى العام الدراسى الجديد ، وسط حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن سوف يقوم بتفقد عدد من الكليات للتأكد من إنتظام العملية التعليمية، داخل كليات ومعاهد الجامعة على مستوى المحافظة.

وطالب رئيس جامعة المنوفية، جميع الطلاب والطالبات، بالانتظام فى الدراسة على مستوى كافة كليات ومعاهد الجامعة.



استقبال الطلاب بالبلالين



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