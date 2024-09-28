البيت الأبيض: بايدن يراجع وضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الامريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة.

وأضافت القناة من وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قال إنه قبل اغتيال نصر الله جرى إطلاع مسؤولين أمريكيين على إمكانية أن تكثف إسرائيل عمليتها ضد حزب الله بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.

وتابعت القناة أن جيش الاحتلال قال إنه رصد صاروخ واحد أطلق من لبنان وسقط في منطقة بنيامين أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

