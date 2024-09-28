اليوم السابع
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إقبال أهالى الجيزة على منافذ اللحوم المخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

السبت، 28 سبتمبر 2024 05:31 م
إقبال أهالى الجيزة على منافذ اللحوم المخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

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شهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة، بالتعاون مع شركة القيصر، بمحافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتوفر المنافذ، التي تم إطلاقها، اليوم السبت، للمواطنين، اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، إذ تطرح اللحم البلدي طوال فترة عملها بـ210 جنيهات للكيلو الواحد.

وتتمركز المنافذ بمحافظة الجيزة، في الأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي.

منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة (2)
منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة 

 

منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة (3)
اللحوم

 

منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة (4)
منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة 

 

منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة (7)
منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة 

 







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