أخبار الاقتصاد اليوم: تأسيس 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/2024

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 28-9-2024 من أبرزها أشار حسام هيبة إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار حيث تم تأسيس حوالي 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/ 2024.



هيئة الاستثمار: تأسيس 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/2024



شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى "اليونان - مصر: فرص الأعمال والاستثمار" الذي أقامته غرفة أثينا للتجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة المصرية والمكتب التجاري بأثينا لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، بحضور صوفيا كونيناكي إفرايموجلو، رئيسة غرفة أثينا، وفراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، وعمر عامر، سفير مصر في أثينا، وأكثر من 60 شركة يونانية مهتمة بالاستثمار في مصر، وأبرزها شركة ميتلين العالمية المتخصصة في الطاقة، وشركة أسبروفوس للاستشارات الهندسية، وشركة هيلينيك إينرجي لحلول الطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بعقد الشراكات مع الجانب اليوناني، ومن أهمها مجموعة السويدي، وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.



وأشار حسام هيبة إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومن أهمها الرخصة الذهبية وهي موافقة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء المشروعات وبدء الإنتاج، كما أطلقت الهيئة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى تسهيل وأتمتة الخدمات الاستثمارية، ما مكن الهيئة من تأسيس حوالي 38 ألف شركة خلال العام المالي 2023/ 2024.



وزير البترول: أبوقير للأسمدة ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة ابوقير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية ودمج التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الانتاجية والربحية وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم البعد البيئي والإنتاج الأخضر بما سيكون له دور قوي في دعم واستمرار مسيرة الشركة الإنتاجية لعقود قادمة و فتح آفاق اوسع للتصدير الخارجي، خاصة أن الشركة تمثل ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الأسمدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى دورها الهام كذلك في مجال التصدير للأسواق الخارجية.

وزير الكهرباء يتفقد شركة شمال القاهرة "فرع القاهرة الجديدة "



تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم السبت فى زيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدى على التيار الكهربائى وكذلك الطاقة الكهربائية المشتراه والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الآداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.



الفريق كامل الوزير يفتتح توسعات مصنع كرافت هاينز بإضافة عدد 7 خطوط إنتاج



افتتح اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية (كرافت هاينز) بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور السفيرة هيرو مصطفي، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و برونو كيلر رئيس الاسواق الناشئة الشرقية والغربية (كرافت هاينز العالمية)

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتواجده في الاحتفال بافتتاح توسعات المصنع ليصبح بمساحة حوالي 30 ألف م2، وإضافة عدد 7 خطوط انتاج جديدة وحديثة بالمصنع بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية به لتصل الي 53 الف طن سنويا وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة حوالي 50 مليون دولار ومستهدف زيادة نسبة التصدير من 12% حاليا إلي 20 %.



وزير الاستثمار: الدولة نفذت إصلاحات وإجراءات اقتصادية لتحقيق النمو الشامل



أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة نفذت - في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد برونو كيلر رئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية في كرافت أند هاينز، وأحمد ناجي المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

