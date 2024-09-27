وزير خارجية الصومال: لا يمكن تسوية نزاع أوكرانيا إلا عبر الحوار

أحمد علوى

أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن تسوية نزاع أوكرانيا يجب أن تتم عبر الحوار وأنه لا يحق لأي دولة إجبار أخرى على السلام، في إشارة ضمنية "لخطة إرغام روسيا على السلام".

وفي تعليقه على "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي قال الوزير لوكالة "نوفوستي" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: " الحل يقع على مستوى الحوار، يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل هذه المشكلة عبر الحوار".

كما وصف محاولات إجبار روسيا على السلام بأنها غير مقبولة.

وفي وقت سابق كتب زيلينسكي على "تلغرام" أن ما يسمى بـ"خطة النصر" جاهزة.

وفي أغسطس الماضي قال إن هذه الخطة تضم مجموعة قوية من الإجراءات الهادفة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب بطريقة دبلوماسية. وردا على ذلك أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف آنذاك إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف وستواصل عمليتها العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.

من جهته أعترف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي مجرد مجموعة من المبادرات التي سيتعين على واشنطن وكييف دراستها بشكل أعمق.