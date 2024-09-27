رسالة سلام للعالم.. إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين.. صور

كتب محمد أسعد - تصوير ماهر إسكندر

قامت وزارة السياحة والآثار منذ قليل بإضاءة أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، احتفالا بـ يوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام وتم إطلاقه هذا العام تحت شعار "سياحة وسلام".

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إضاءة الأهرامات اليوم لمدة ساعتين، جاءت في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لتكون بمثابة رسالة سلام للعالم من مصر من منطقة أهرامات الجيزة أحد أهم المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبها هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

ومن الجدير بالذكر أنه احتفالا بيوم السياحة العالمي وجه، اليوم شريف فتحي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، فهي أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تساهم في التواصل والتقارب بين الشعوب، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة للمجتمع الدولي.



وان صناعة السياحة قائمة على حرية وأمن وسلامة الانتقال والتنقل وهذا يتطلب السعي الدائم لتحقيق السلام والأمن على مستوى العالم وليس فقط في أجزاء معينة.

كما أشار إلى أن شعار "السياحة والسلام" يُذكرنا بأحد أبرز الأحداث في مصر القديمة، وهو توقيع الملك رمسيس الثاني لأول معاهدة سلام موثقة في العالم مع الحيثيين بعد معركة قادش، مما يعكس رؤية المصريين منذ أقدم العصور في تحقيق الاستقرار والسلام.

كما أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة تحت عنوان "سلام من مصر"، وذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة بمختلف المنصات لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافي والتعايش المجتمعي.