إضاءة الأهرامات وأبو الهول بالأزرق احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس يونيسف

كتبت : هند المغربي

تم إضاءة الأهرامات وأبو الهول منذ قليل باللون الأزرق، تزامنا مع الاحتفالية المقامة بحضور عدد من الوزراء، وجيرمي هوبكنز مدير المنظمة في مصر والمسئولين والشخصيات العامة، والفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنه للمنظمة.

وخلال الاحتفال وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لوالديها الراحلان الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك في كلمة ألقتها بمؤتمر منظمة اليونسيف مساء اليوم الأربعاء.

وخلال احتفالية للمنظمة ، قالت دنيا سمير غانم في كلمتها التي تخللها نوبة بكاء: "أحب أشكر أهلي اللي ربوني بطريقة إيجابية وزرعوا فيا حب الخير".

وتحدثت دنيا سمير غانم سفير النوايا الحسنة للمنظمة عن جهود اليونسيف، قائلة إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعمل من خلال 190 بلدا، وأنها تعمل معهم منذ أكثر من 5 سنوات، ساهمت فيهم بكل حب وشغف، مؤكدة أن الطفل يستحق كل ما هو جيد، ولابد من أن يتمتع بمنزل دافئ في كل حقوقه، وأن تكون قيمته مصانة فى كل مراحل عمره.

وتابعت: "الأطفال لديهم مطالب بسيطة فى الحياة ولا يمكن التهاون فيها ومسؤولياتها تقع على الجميع، وهم من أساسيات الحياة له هو التعليم القادر أن يقوم جيل كامل في كل المجالات، بالإضافة إلى حقوق الفتاة وتمكينها وإعطائها الفرص الممكنة.

وأشارت دنيا سمير غانم إلي أن السوشيال ميديا قادرة على الوصول إلي الملايين ولكن السعادة الحقيقة حينما تكون في بيوت الأطفال ومدارسهم، مضيفة: "دائما كنت أقول الفن بمختلف أشكاله يحمينا ويهون لحظات لا يمكن احتمالها ولكن العمل مع يونيسف يشعرني بفخر ومسؤولية".