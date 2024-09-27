اليوم السابع
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رئيس جامعة جنوب الوادى يخفض رسوم الكشف الطبى لطلاب المدن الجامعية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 05:32 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يخفض رسوم الكشف الطبى لطلاب المدن الجامعية جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

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قرر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، تخفيض رسوم مقابل الكشف الطبى للطلاب والطالبات المدن الجامعية من 250 جنيها إلى 175 جنيها لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء امورهم.


وأضاف رئيس الجامعة، أن مواعيد إجراء الكشف الطبى لطلاب وطالبات الجامعة بالمدن الجامعية اعتبارا من غدا السبت 28 سبتمبر حتى الخميس 3 أكتوبر.

 

وأوضح الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، أنه يتم توقيع الكشف الطبى بالنسبة للطالبات بمبنى ( أ ) وبالنسبة للطلاب بمبنى ( ن ) من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.







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