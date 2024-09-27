رئيس جامعة القاهرة للعاملين والطلاب: نبدأ العام الجديد بعزيمة لتحقيق النجاح

محمد صبحى

وجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة رسالة للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد.

وقال الدكتور محمد سامى فى منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" يبدأ غداً بمشيئة الله تعالى العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، نسأل المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء للجميع، وإذ انتهز هذه المناسبة لأتوجه بأطيب الأمنيات إلى زملائي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بجامعة القاهرة، متمنيا لهم عاماً موفقاً في مسيرة النهوض بجامعتنا العريقة، كما أتقدم بأصدق الدعوات إلى أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، متمنيا لهم عاماً مثمراً وموفقاً مليئاً بالجد والنشاط، تتحقق في الآمال والطموحات.

وتابع"رسالتي للجميع، فلنبدأ هذا العام الجامعي الجديد بعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح، ونجعل منه تجربة متميزة ومليئة بالإنجازات إن شاء الله.

ينطلق غدا، السبت العام الجامعى الجديد 2024/ 2025 ، وتستمر الدراسة بـ الفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

وتستقبل الجامعات 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي، مع تنظيم احتفالات استقبال للطلاب المستجدين على مستوى الجامعات والمعاهد للتعريف بتاريخ الجامعات.



