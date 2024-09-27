توصيات بشأن تركيبة لقاح الإنفلونزا الجديد فى نصف الكرة الجنوبى لموسم 2025

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن التوصيات بشأن التركيبة الفيروسية للقاحات الإنفلونزا لموسم الإنفلونزا 2025 في نصف الكرة الجنوبي.

وقالت إنه تم الإعلان عن ذلك في جلسة إعلامية بعد اجتماع استمر 4 أيام حول تركيبة لقاحات فيروس الإنفلونزا، يُعقد الاجتماع مرتين سنويًا، مرة للنصف الجنوبي ومرة للنصف الشمالي.

وتنظم منظمة الصحة العالمية هذه المشاورات مع مجموعة استشارية من الخبراء الذين يتم جمعهم من المراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات التنظيمية الأساسية التابعة للمنظمة لتحليل بيانات مراقبة فيروس الإنفلونزا التي ينتجها نظام المراقبة والاستجابة العالمي للإنفلونزا التابع للمنظمة، وتستخدم الهيئات التنظيمية الوطنية للقاحات وشركات الأدوية التوصيات الصادرة لتطوير وإنتاج وترخيص لقاحات الإنفلونزا لموسم الإنفلونزا التالي.

وأضافت، إن التحديث الدوري للفيروسات الموجودة في لقاحات الإنفلونزا ضروري لكي تكون اللقاحات فعالة بسبب طبيعة فيروسات الإنفلونزا المتطورة باستمرار، بما في ذلك تلك المنتشرة والتي تصيب البشر.

توصي منظمة الصحة العالمية بأن تحتوي اللقاحات الثلاثية المستخدمة في موسم الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي لعام 2025 على ما يلي:

اللقاحات المعتمدة على البيض

فيروس شبيه بفيروس A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09؛

فيروس شبيه بفيروس A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)؛ و

فيروس شبيه بـ B/Austria/1359417/2021 (سلالة B/Victoria).

اللقاحات القائمة على زراعة الخلايا أو البروتين المعاد تركيبه أو الأحماض النووية

فيروس شبيه بفيروس A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09؛

فيروس شبيه بفيروس A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)؛ و

فيروس شبيه بـ B/Austria/1359417/2021 (سلالة B/Victoria).

تظل التوصية الخاصة بمكون سلالة B/Yamagata في لقاحات الإنفلونزا الرباعية دون تغيير عن التوصيات السابقة:

فيروس شبيه بالنوع B/Phuket/3073/2013 (سلالة B/Yamagata).