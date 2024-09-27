"الدفاع المدنى اللبنانى": انتشال جثامين 10 شهداء فى شبعا

إيمان حنا

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأن عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل التي نفذها عناصر الدفاع المدني، والتى انطلقت في موقع الغارة الإسرائيلية التى استهدفت عند الساعة الثالثة فجرا أحد المباني السكنية في بلدة شبعا الجنوبية، أسفرت حتى الساعة عن انتشال جثامين 6 شهداء نقلوا بالتعاون مع جهات إسعافية أخرى إلى المستشفيات. وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.



وقالت المديرية إن عمليات البحث والمسح الميداني الشامل تتواصل في موقع الغارة للعثور على 3 مفقودين، و تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة العاشرة من صباح اليوم من انتشال جثمان شهيدة من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ظهر أمس مبنى سكنيا في محلة المساكن الشعبية (صور).



ومع متابعة عمليات البحث تم انتشال جثة شهيدة ثانية تبين أنها ابنة الشهيدة الأولى.



وفي بلدة جويا استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية عند الساعة الثانية فجرا، على الفور أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع في المبنى المهدم المؤلف من 3 طوابق.



توازيا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جهات أخرى على البحث عن مفقود في الطابق الأول وقد استخدمت أعمدة الانارة الليلية للتمكن من مواصلة البحث خلال الليل، وعند الساعة السابعة صباحا تم العثور على جثمان شهيد وتم نقله بالتعاون مع هيئات إسعافية أخرى إلى المستشفى.



وفى بلدة الكرك البقاعية حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي انتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة بعد العثور على جثمان الشهيدة التي كانت لا تزال ضمن عداد المفقودين وتم نقلها إلى مستشفى اإلياس الهراوي الحكومي لتبلغ حصيلة عمليات الدفاع المدني انتشال جثامين 14 شهيدا و6 جرحى نقلوا بالتعاون مع جهات أخرى إلى مستشفيات المنطقة.

