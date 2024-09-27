إطلاق ألعاب نارية فى الهواء أمام جبل أبوالهوا بأسوان احتفالاً بيوم السياحة العالمى.. صور وفيديو

أسوان - عبد الله صلاح

أطلقت محافظة أسوان، مساء اليوم، الألعاب النارية فى الهواء، ضمن فاعليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى 27 سبتمبر.

ووقف المواطنون على طريق كورنيش النيل فى مدينة أسوان يشاهدون منظر الألعاب النارية تتطاير فى الهواء بألوانها المختلفة، بعد أن تم إطلاقها أمام جبل أبو الهوا الأثرى الشهير أمام النيل فى المدينة السياحية وسط مشاهد بيئية خلابة.

وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أطلق بدء فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى يوم الخميس 26 سبتمبر، من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والتى تضمنت عروض للطائرات، تم تنفيذها لأول مرة فى مستوى منخفض على مجرى نهر النيل وذلك وسط حضور من الأفواج السياحية والمواطنين ، مع إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد.

فيما شهد الدكتور إسماعيل كمال يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ عروض لمراكب الكياك التابعة لمديرية الشباب والرياضة وسط تفاعل من المشاهدين لهذه العروض المتميزة التى لاقت إعجابهم.

ووزعت محافظة أسوان، هدايا تذكارية لنزلاء المراكب السياحية والفنادق العائمة والثابتة من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية لضيوف وزائرى المحافظة من الأفواج السياحية المختلفة.

واستمرت الفاعليات مساء اليوم، الجمعة، بافتتاح مشروع الهوية البصرية من خلال إزاحة الستار عن جدارية رمز النيل بمدينة أسوان، والتى رسمها الفنانان على عبد الفتاح ومها جميل على خزان مياه فريال على ارتفاع بلغ نحو 50 مترا.



الألعاب النارية فى يوم السياحة العالمى



الألعاب النارية



كورنيش النيل